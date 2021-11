Dessau-Roßlau eröffnet kommende Woche ein neues Impfzentrum

Dessau/MZ - Am Montag und Dienstag sind noch mobile Impfteams in Dessau-Roßlau unterwegs, bevor am Mittwoch das Impfzentrum im Dessau-Center öffnet. Mobil geimpft wird Montag im DWG-Mietertreff „Hobusch 3“ und Dienstag bei der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau in der Karl-Liebknecht-Straße 38, jeweils von 9 bis 12 und von 13 bis 15.45 Uhr ohne Termin.

Im Dessau-Center befindet sich die Impfstelle im 1. OG, im ehemaligen C&A-Geschäft. Sie hat mittwochs und freitags von 8 bis 16 und donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dort wird allerdings nur mit vorherigem Termin geimpft. Dafür wird am Montag, 29. November, von 10 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr sowie von Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 12 und und von 13 bis 15 Uhr eine Hotline geschaltet . Erreichbar ist diese unter 0340/204-2891 und -2892.