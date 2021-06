Dessau-Roßlau erlaubt weitere Lockerungen - Wieder ohne Test ins Restaurant

Dessau - Die seit mehreren Tagen äußerst geringe 7-Tages-Inzidenz in Dessau-Roßlau hat weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen zur Folge. Ab sofort braucht es in der Innengastronomie und vielen weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens keinen negativen Schnelltest mehr, teilte die Stadt am Wochenende mit.

Die Testpflicht entfällt ebenfalls für außerschulische Bildungsangebote, Kultureinrichtungen, Stadt- und Naturführungen sowie den Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen mit Ausnahme der Teilnehmer an Wettkämpfen.

Der Inzidenzwert der Stadt Dessau-Roßlau liegt zwar seit Tagen bei 0,0, für die Lockerungen wäre ein so geringer Wert jedoch gar nicht nötig gewesen. Entscheidend ist, dass die Inzidenz an zehn aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 bleibt. Das hat die Stadt deutlich erfüllt.

Für alle übrigen Bereiche, die in der neuesten auf der Website der Stadt veröffentlichten Verordnung nicht genannt sind, gilt die aktuelle Landesverordnung. Inzwischen ist das die 14. Eindämmungsverordnung. An der Maskenpflicht beim Einkaufen oder in der Straßenbahn ändert sich also, trotz des bestmöglichen Inzidenzwertes, erst einmal nichts.