Die Stadt hat 2022 deutlich mehr Geld von Falschparkern und Temposündern eingenommen. Welcher Blitzer in der Stadt der erfolgreichste ist.

Steht noch nicht lange, hat sich aber schon gelohnt: Der Blitzer an der Roßlau B187 am Ortseingang Roßlau wurde im April 2022 aufgestellt.

Dessau-Roßlau/MZ - Wenn der Einkaufsbummel doch länger als geplant wird und der Parkschein abläuft, für Fahrer ihr Auto in der Parkplatznot auf dem Gehweg abstellen oder das Gaspedal in der 30er-Zone zu tief gedrückt wird, kann es schnell teuer werden. Was Autofahrer ärgert, freut die Stadt. Denn die Einnahmen aus Buß- und Verwarngeldern spielen eine wichtige Rolle im städtischen Haushalt. Aus Sicht der Stadt war das zurückliegende Jahr ein rentables, denn die Einnahmen überstiegen sogar die Erwartungen.