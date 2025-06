Dessau 05 freut sich auf zwei Testspielkracher in der Vorbereitung - Wer in den Schillerpark kommt

Dessau/MZ/WMI. - Fußball-Verbandsligist Dessau 05 darf sich in der Vorbereitung auf die neue Saison auf zwei echte Fußballkracher freuen: Im Rahmen des 120. Vereinsgeburtstages gastiert am 28. Juni um 14 Uhr der 1. FC Magdeburg im Schillerpark. Das Team aus der Landeshauptstadt hat in der abgelaufenen Saison lange um den Aufstieg in die ersten Liga mitgespielt und diesen am Ende nur knapp verpasst.

Eine Woche später, am 5. Juli, 14.30 Uhr, trifft das Team von Trainer Dimitrios Mitsis im Schillerpark auf Drittligist Alemannia Aachen. Das Team von Trainer Heiner Backhaus hatte 2024 das erste Mal ein Trainingslager in Dessau absolviert. Ein Jahr später gibt es in Zusammenarbeit mit dem Verein Anhalt Sport und dem Referat Sportförderung der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung eine Neuauflage.

„Wir haben schon im letzten Jahr für hervorragende Bedingungen gesorgt“, erklärt Referatsleiter Christoph Wessel. „Heiner Backhaus und ich haben schon länger einen guten Draht. So ist die Idee des Trainingslagers entstanden“, berichtete Ralph Hirsch vom Verein Anhalt Sport.

Aachen hat die vergangene Drittliga-Saison mit 50 Punkten aus 38 Spielen als Zwölfter beendet und damit den angestrebten Klassenerhalt sicher geschafft.