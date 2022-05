Der Stadtsommer lockt: 100 Veranstaltungen von Konzerten, Kino bis Theater in Dessau-Roßlau

Am 2. Juni spielen „Funkfeel“ zur Eröffnung der Open Stage auf dem Markt - Mehr als 100 Veranstaltungen an vielen Orten der Stadt sorgen für Unterhaltung.

Am 2. Juni wird die Offene Bühne in der Gartenträumelounge das erste Mal in diesem Sommer geentert - von „Funkfeel“

Dessau-Rosslau/MZ - Am kommenden Donnerstag, dem 2. Juni, startet Dessau-Roßlau in den Stadtsommer 2022. Die offene Bühne in der Gartenträumelounge auf dem Marktplatz eröffnet den Veranstaltungsreigen: Zu erleben ist die Gruppe „Funkfeel“ mit ihrer musikalischen Mischung aus Funk, Soul und Pop. Sie haben im vorigen Jahr den Kultursommer auf dem Markt beendet und kommen in diesem Jahr wieder, um ihn zu eröffnen.

Kulturelle Vielfalt genießen, ist das Motto des Stadtsommers 2022. Und das wird jedem gelingen, der dabei ist, verspricht Maren Springer-Hoffmann von der Stadtmarketinggesellschaft. „Es wird ein bunter Sommer, ich freu mich drauf.“

Die Offene Bühne lockt bis zum 22. September

Beim Blick in das Stadtsommer-Programm fällt nicht nur die Fülle der verschiedenen Veranstaltungen auf, sondern auch die örtliche Verteilung. Nicht nur der Marktplatz wird nämlich zum Veranstaltungszentrum, auch andere Orte in der Innenstadt, wie das Shamrock, und der Stadtpark, die Burg Roßlau, das Kornhaus, der Tierpark und viele mehr laden ein.

Die offene Bühne - Open Stage- in der Gartenträumelounge findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Aus der Taufe gehoben wurde sie im Coronajahr 2020 von der Stadtmarketinggesellschaft, um regionalen Bands und Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten. Sowohl bei ihnen als auch beim Publikum kam das prima an. Im vorigen Jahr gab es seitens des Landes Fördergelder für das Projekt, so dass Open Stage ausgeweitet wurde. Mehr als 70 Veranstaltungen fanden über den Sommer dort statt. „In diesem Jahr fahren wir wieder eine Nummer kleiner“, sagt Maren Springer-Hoffmann. Die Ursprungsidee, nämlich die Unterstützung lokaler Musiker und Künstler, aber bleibt. Das Stadtmarketing vermietet jeden Donnerstagabend - bis zum 22. September - die kleine Bühne. Einige freie Termine gibt es noch.

Neu in diesem Jahr ist eine Kooperation mit dem Kartoffelhaus und dem Schlemmerhouse. Die beiden Gastronomien beteiligen sich an den Kosten und bieten Auftrittsmöglichkeiten an den Samstagen. „Wer also auf der Offenen Bühne spielen, singen, musizieren will, kann sich für die Donnerstage bei uns und für die Samstage in den beiden Häusern melden“, so Springer-Hoffmann.

Die offene Bühne wird in diesem Jahr auch „on tour“ gehen. Am Pfingstmontag, 6. Juni, sind „Die Extrempianisten“ am Kiosk am Kornhaus zu erleben. Vier bis fünf solcher „Außer Haus“-Termine bei Gastronomen der Stadt plant das Stadtmarketing. „Wer die offene Bühne bei sich haben möchte, kann sich gerne melden bei uns“. Für die Besucher bleiben die Open Stage-Veranstaltungen ohne Eintrittsgeld, die Kosten würden jeweils zwischen SMG und Gastronom geteilt, so Springer-Hoffmann.

Nicht nur Open Stage tourt in diesem Sommer, auch die Veranstaltungsreihe „Unterm Balkon“ des Golfparks ist gewandert. Mit kleinen Konzerten wird sie auf der Terrasse am Kornhaus zu erleben sein, in der XXL-Variante am Lokheim Dessau. Für letztere machen Just Older am 17. Juni den Auftakt.

Viele traditonelle Veranstaltungen im Programm

Puppentheater ist fester Bestandteil des Stadtparksommers. (Foto: Ruttke)

Natürlich gehören zum Stadtsommer 2022 auch solch traditionellen Veranstaltungen wie das Sommerkino vor dem Mausoleum, der Stadtparksommer, Open Air-Konzerte des Anhaltischen Theaters, das Ska Festival auf der Burg Roßlau oder der Burgtheatersommer. Im Juli wird das Elbebadefest wieder stattfinden. Am ersten Juli-Wochenende, an dem viele Jahre das Leopoldsfest gefeiert wurde, wird auf dem Marktplatz gefeiert werden, verspricht Maren Springer-hoffmann. Zwei Wochen später, am 15. Juli, werden beim Sparkassen-Event Glasperlenspiel und Stereo Act den Marktplatz rocken. Am 27. August spielen „Tänzchentee“ im Alten Rathausinnenhof. Das erste Septemberwochenende steht - ebenfalls traditionell - im Zeichen des open air zur Spielzeiteröffnung des Theaters und des Bauhausfestes.

Über 100 Veranstaltungen sind derzeit im Programm des Stadtsommers aufgeführt. „Da fehlen aber sich noch etliche, denn wir wissen nicht alles“, bittet Maren Springer-Hoffmann Veranstalter, sich bei ihr zu melden. „Wir möchten gerne einen Gesamtüberblick geben.“ Der open Air-Sommer endet übrigens sportlich: Mit dem City-Lauf am 25. September.

Das Programm im Überblick unter visitdessau.com/stadtsommer