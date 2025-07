Besonderer Abend „Der feurige Gaukler auf dem Eis“: Dessau erinnert an den Schriftsteller Manfred Jendryschik

Manfred Jendryschik ist am 18. Juni in Leipzig verstorben. In der Kunsthalle lesen Wegbegleiter am Mittwoch aus älteren Werken. Zudem gibt es Auszüge aus dem letzten Buch von Jendryschik „Deckweiß für alle“, das erst noch erscheint.