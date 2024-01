Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Man sagt nur „Tante Ju“ und jeder weiß, dass damit nicht eine reiche Erbtante im Westen, sondern eine fliegende Legende gemeint ist. Die Rede ist von der Ju 52/3m, die ab 1932 bei Fluggesellschaften weltweit so beliebt war, dass man ihr, Zeichen der Zuneigung für ein Stück Luftfahrtgeschichte, diesen Spitznamen verlieh. Und was im deutschen Sprachraum die „Tante Ju“ ist, wird in der englischsprachigen Welt nicht weniger liebevoll „Iron Annie“ („Eiserne Annie“) genannt.