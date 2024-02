Dessau/MZ. - Dehner wird sein neues Gartencenter in der Zunftstraße in Dessau am Donnerstag, 14. März, 9 Uhr eröffnen. Das hat das europaweit tätige Familienunternehmen mit Sitz im bayerischen Rain am Lech noch einmal offiziell bestätigt.

Dehner zählt inzwischen 5.700 Mitarbeiter und betreibt über 130 Märkte in Deutschland und Österreich. Dessau-Roßlau ist nach Unternehmensangaben der bisher nördlichste Standort in Sachsen-Anhalt. Neben den Garten-Centern in Halle, Taucha, Markkleeberg, Coswig, Dresden, Chemnitz, Meerane, Erfurt und Nohra ist Dessau-Roßlau zudem der 13. Markt im Osten von Deutschland.

Dehner hat in Dessau eine seit 1995 bestehende Fachmarktfläche umgestaltet

In Dessau hat Dehner in den vergangenen Monaten eine seit 1995 bestehende Fachmarktfläche umgestaltet und bietet dort nun eine Verkaufsfläche von fast 4.000 Quadratmetern. Neben einem umfangreichem „grünen“ Sortiment gibt es uch ein umfangreiches Angebot an Gartengeräten und -zubehör sowie Möbel, Erde und Pflanzgefäße. Dazu gibt es eine 680 Quadratmeter große Zooabteilung.

Das Gelände rund um den Dehner-Markt verfügt nach Angaben des Unternehmens über 26 Fahrradstellplätze sowie 413 Parkplätze für Pkw.