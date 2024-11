Ab Dienstag, 7. Januar, wird die Datel in Dessau die Übertragung der SD-Programme von ARD und ZDF einstellen. Was die Folgen sind.

Das ZDF ist bald nur noch in HD empfangbar.

Dessau/MZ. - Seit längerer Zeit schon bietet die Dessauer Datel, das Kommunikationsunternehmen der Dessauer Stadtwerke, ihren Kabelkunden den Empfang hochauflösender HD-Programme von ARD und ZDF an.

Ab Dienstag, 7. Januar, wird die Datel Dessau die Übertragung der SD-Programme von ARD und ZDF einstellen

Nun geht die Datel nach eigenen Angaben den nächsten Schritt, um ihre TV-Produkte auf die modernen HD-Angebote zu fokussieren: Ab Dienstag, 7. Januar, wird die Übertragung der SD-Programme von ARD und ZDF eingestellt. Stattdessen will sich die Datel zukünftig vollständig auf die hochwertige HD-Ausstrahlung der Fernsehsender konzentrieren.

Diese Maßnahme folge einer Entscheidung der öffentlich-rechtlichen Sendergruppen, dieparallele Verbreitung von SD- und HD-Formaten zu beenden und nur noch auf HD-Qualität zu setzen. Die ARD-Gruppe wird am 7. Januar 2025 die SD-Ausstrahlung via Satellit einstellen, die ZDF-Gruppe folgt am 18. November 2025.

Um den Übergang für Kabelkunden reibungslos zu gestalten, wird die Datel ab dem 7. Januar 2025 sowohl die ARD-Programme- darunter „Das Erste“ und die Dritten Programme - als auch die ZDF-Programme - darunter ZDF, ZDFneo, 3sat und KiKA - nur noch in HD-Qualität ausstrahlen.

Für Kunden mit dem Paket „BasisTV“ bleibt alles wie gewohnt: Die HD-Versionen der Sender sind bereits seit Jahren unverschlüsselt und ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

HD-Fernsehen bietet im Vergleich zu SD eine bis zu fünfmal höhere Auflösung und damit deutlich mehr Bildschärfe, Farbintensität und Detailreichtum. Auch die Tonqualität ist bei vielen HD-Programmen verbessert, was für ein intensiveres Fernseherlebnis sorgen soll.

Für den Empfang der HD-Signale ist ein HD-fähiges Gerät erforderlich

Für den Empfang der HD-Signale ist ein HD-fähiges Gerät erforderlich, das entweder übereinen integrierten DVB-C-Tuner oder einen HD-Receiver (Set-Top-Box) verfügt. Ältere Geräte ohne HD-Unterstützung müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Datel empfiehlt ihren Kunden, frühzeitig zu überprüfen, ob ihr Fernseher oder Receiver HD-fähig ist. Ein HD-fähiges Gerät erkennt man an einer Mindestauflösung von 1280x720 Pixeln (720p). Die meisten Fernsehgeräte, die seit 2010 erworben wurden, besitzen einen integrierten DVB-C-Tuner und sind somit HD-kompatibel.

Detaillierte Infos gibt es unter www.datel-dessau.de/privatkunden/tvradio/sd-abschaltung.