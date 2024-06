Das Stadtfest am ersten Juli-Wochenende steht in den Startlöchern. Stadtwerkechef Dino Höll, Oberbürgermeister Robert Reck und Hannes Wolf von der Stadtmarketinggesellschaft (v.l.n.r.) haben bei einem Pressegespräch auf der Bühne der Gartenträumelounge verraten, was dann in Dessau los ist.

Foto: Ralf Schüler/Stadtverwaltung