Das selten gespielte Werk „Iolanta“ am Anhaltischen Theater Dessau

Am Anhaltischen Theater Dessau hat Michael Schachermaier das selten gespielte Werk „Iolanta“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski auf die Bühne gebracht.

Dessau-Rosslau/MZ - Was immer man sich unter den Sieg der Vernunft vorstellen mag in krisenhaften Zeiten wie diesen: Darauf, dass die Liebe Berge versetzen - und einem Menschen auch durch die Kraft des eigenen Herzens sogar zum Sehen verhelfen kann, wird man sich wohl noch verständigen können in unserer disparaten Gesellschaft.