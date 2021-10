Darum verschiebt Ehrenbürger Dieter Hallervorden seine Auftritte in Dessau auf 2022

Dessau/MZ - - Die komplizierte Suche nach einem passenden Veranstaltungsort hat die Pläne Dieter Hallervordens, ein größeres Theaterprogramm in seine Heimatstadt Dessau zu bringen, durchkreuzt. In der Konsequenz wird der Ehrenbürger nach MZ-Informationen doch nicht mehr in diesem Jahr in der Doppelstadt gastieren. Eigentlich sollte es schon in Kürze losgehen. Nun wurde der Start in den Herbst des kommenden Jahres verschoben. Das bestätigte ein Vertrauter Hallervordens am Mittwoch auf Nachfrage.

Vor gut zwei Wochen waren die Aussichten noch optimistischer. Damals hatte der Komiker und Schauspieler gemeinsam mit Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) angekündigt, schon ab November in 90 Tagen 60 Veranstaltungen im ehemaligen Hangar an der Kühnauer Straße in Dessau veranstalten zu wollen. Von einem auch darüber hinausreichenden, längerfristigen Engagement war die Rede.

Wie sich dann jedoch herausstellte, standen die Verhandlungen mit dem aktuellen Nutzer des Hangar, der Firma i:Tecs, zu diesem Zeitpunkt noch völlig am Anfang. Die Kosten entwickelten sich am Ende nicht nach den Wünschen Hallervordens, obwohl aus Sicht der i:Tecs ein „extrem niedriges Angebot“ gemacht worden sei.

Wo Hallervorden 2022 stattdessen unterkommt, ist noch nicht bekannt. In Betracht kommt laut Stimmen aus der Veranstaltungsbranche eigentlich nur die Marienkirche. Theoretisch möglich wären auch etwa die Anhalt Arena oder der Golfpark.