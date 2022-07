Corona-Ausbruch führt in Dessau zu einer Kita-Schließung - 85 Kinder sind betroffen

Seit Ende Januar musste in Dessau-Roßlau keine Kita coronabedingt geschlossen werden - bis diesen Mittwoch. Denn jetzt wurden an einer Einrichtung gleich vier Gruppen zugemacht. Wieviele Kinder betroffen sind und wie lange die Schließung gelten soll.

In der Kita waren zahlreiche Schnelltests positiv.

Dessau-Rosslau/MZ/SYK - Mitten in den Sommerferien hat in der Kindereinrichtung „Bremer Stadtmusikanten“ das Corona-Virus wieder zugeschlagen. Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch wegen eines hohen Infektionsaufkommens im Kindergartenbereich die Schließung von gleich vier Gruppen angeordnet.