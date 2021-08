Chemieunfall im Dessauer Tierpark - Stechend riechende Peressigsäure in Lagerraum ausgetreten

Dessau/MZ - Im Dessauer Tierpark hat es am Donnerstagvormittag einen Chemieunfall gegeben. In einem Lagerraum für Reinigungs- und Desinfektionsmittel war Peressigsäure ausgetreten. Der Tierpark wurde teilweise gesperrt, neun Personen wurden dem Rettungsdienst vorgestellt.

Anrufer hatte gegen 9.05 Uhr über stechenden Geruch in der Querallee geklagt

Ein Anrufer hatte 9.05 Uhr über einen stechenden Geruch aus einem Lagerraum im Keller eines Tierparkgebäudes in der Querallee geklagt. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle hatte sich der Angriffstrupp der Berufsfeuerwehr mit Atemschutz ausgerüstet. An der Einsatzstelle ergab eine erste Lageerkundung keine genauen Erkenntnisse. Da unklar war, wie viele Personen noch im oder in der Nähe des Gebäudes sind, wurde der Angriffstrupp zur Evakuierung und Erkundung in des Objekt geschickt. Insgesamt wurden im gefährdeten Bereich neun Personen angetroffen, die 100 Meter entfernt vom Einsatzobjekt alle untersucht und mit Getränken versorgt wurden.

Der Angriffstrupp der Feuerwehr erkundete im Anschluss den Keller und konnte einen defekten Zehn-Liter-Kanister mit der Bezeichnung „UN 3105“ feststellen. Eine Überprüfung der Nummer in der Gefahrstoffdatenbank ergab, dass es sich um Peressigsäure handelt. Parallel dazu wurde durch weitere Kräfte in einem Radius von 100 Metern um den Einsatzort eine Absperrung aufgebaut. Da hier nur ein Weg von etwa 150 Meter Länge für Besucher des Tierparks betroffen war, musste nicht der gesamte Tierpark geschlossen werden.

Nachdem alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuiert waren, wurde der Angriffstrupp mit einem leichten Chemikalienschutzanzug ausgerüstet. Der Einsatzauftrag lautete nun, die ausgelaufene Peressigsäure mit einem Chemikalienbinder zu binden. Zusätzlich wurden alle in diesem Bereich befindlichen Behälter ins Freie gebracht.

Dessauer Feuerwehr findet kleines Loch in Peressig-Kanister

Eine Kontrolle ergab an einem Behälter mit Peressigsäure ein kleines Loch. Was das Loch verursacht hat, konnte nicht festgestellt werden. Nach dem Binden und Aufnehmen der Peressigsäure, wurde das gesamte Gebäude mit einer Überdruckbelüftung über eine halbe Stunde lang belüftet.

Die gebundene Peressigsäure wurde zur weiteren Entsorgung in einen Transportbehälter umgefüllt und wird über die Berufsfeuerwehr als Sondermüll entsorgt. Der Einsatz konnte nach dem Dekontaminieren der Ausrüstung um 11 Uhr beendet werden.

Das Gebäude wurde an die Mitarbeiter des Tierparks übergeben - mit der Aufforderung, noch bis zum Nachmittag weiter zu lüften. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Süd und Waldersee mit insgesamt 28 Einsatzkräften.