Chef der Jüdischen Gemeinde in Dessau: Alexander Wassermann erhält Verdienstkreuz am Bande

Ministerpräsident Haseloff übergibt Auszeichnung an den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Dessau.

Dessau/MZ/AGE - Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Dessau, Alexander Wassermann, ist am Mittwoch in Magdeburg mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Das berichtet die Staatskanzlei. Die Ehrung von Wassermann und weiteren drei Sachsen-Anhaltern nahm Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff vor. Verliehen wurden die Orden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Über Alexander Wassermann wurde gesagt, dass der 67-Jährige sich in herausragender Weise um den interkulturellen Austausch und den interreligiösen Dialog sowie die Bewahrung und Belebung des jüdischen Erbes der Stadt Dessau-Roßlau verdient gemacht hat. Haseloff sagte: „Sie sind ein Repräsentant eines hoffnungsvollen Neuanfangs. Sie geben unserem Gemeinwesen ein Beispiel und wurden schon vielen Menschen zum Vorbild.“

Ich danke Ihnen für Ihre vielfältige Arbeit. Mit Ihrem Engagement haben Sie sich um unser Bundesland und um Deutschland verdient gemacht.“ Der Sportmediziner Alexander Wassermann steht der Jüdischen Gemeinde zu Dessau seit vielen Jahren vor. Sein Traum war es immer, dass in der Stadt wieder eine Synagoge gebaut wird. Für diesen Traum hat er sich eingesetzt.