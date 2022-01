CDU in Dessau-Roßlau lädt am Wochenende zur freien Impfaktion ein

Dessau-Roßlau/MZ/AGE - Zum zweiten Mal in Folge lädt die Dessauer Landtagsabgeordnete Anja Schneider zu einer freien Impfaktion gegen das Corona-Virus. Unterstützt wird sie dabei am Samstag, 15.Januar, von den Medizinern der Dessauer Kinderarztpraxis Jörg Hofmann, Kristina Mathony und Uwe Mathony. Geimpft wird am Samstag dieser Woche zwischen 10 und 16 Uhr in den Räumlichkeiten des CDU-Kreisverbandes, Ferdinand-von-Schill-Straße 33.

Die Impfaktion richtet sich an Familien. Angeboten wird eine Erst- oder Zweitimpfung mit BioNTech/Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren sowie für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Allerdings werden die Impfungen bei Kindern und Jugendlichen terminiert. Interessierte sollten einen Termin unter Handy 0178/371 48 27 vereinbaren. Bei Anmeldungen zur Erstimpfung ist die Zweitimpfung beim Kinder- bzw. Hausarzt durchzuführen, teilt die CDU-Abgeordnete in einer Pressemitteilung mit.

Erwachsene können ohne vorherige Anmeldung zum Boostern kommen. Bis zum 30. Lebensjahr wird eine Boosterimpfung mit BioNTech/Pfizer angeboten. Bürger ab 30 Jahren erhalten eine Boosterimpfung mit Moderna.

Für die Schutzimpfungen sind Krankenversicherungskarte, Impfausweis, das Aufklärungsmerkblatt sowie der bereits ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert-Koch-Institutes erforderlich. Für die Impfung bei minderjährigen Kindern und Jugendlichen müssen beide Elternteile auf den Aufklärungsbögen unterschreiben und ihr Einverständnis für die Impfung geben.

Dessau-Roßlaus Christdemokraten hatten bereits am 18. Dezember zu einer freien Impfaktion eingeladen. Kurz vor Weihnachten wurden in der CDU-Zentrale 80 Erwachsene, 37 Jugendliche und 80 Kinder gegen Corona geimpft. Die Formulare können im Internet herunterladen werden.