Buntmetalldiebe sorgen für Stromausfall in der Roßlauer Innenstadt

Roßlau/MZ - Ein Diebstahl von Buntmetall in einer Trafostation in Roßlau hat am Samstag zu einem 40-minütigen Stromausfall geführt. Das haben die Dessauer Stadtwerke mitgeteilt.

Von dem Ausfall war ab 18.40 Uhr auch die Roßlauer Innenstadt betroffen. Gegen 19.20 Uhr wurde die Versorgung wieder hergestellt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Buntmetalldiebstahl in einer funktionierenden Trafostation gilt als lebensgefährlich.