Ein Mann aus Gräfenhainichen steht seit dieser Woche wegen erpresserischen Menschenraubes in Tateinheit mit Erpressung, Körperverletzung, Diebstahl und Bedrohung vor Gericht. Die Taten werfen viele Fragen auf. Vor allem eine: Warum ging das Opfer nicht zur Polizei?

Brutalität im Drogenmilieu: Mann aus Aken muss „Strafgeld“ zahlen und wird in Dessauer Hotel misshandelt

Prozess am Landgericht

Dessau/Gräfenhainichen/MZ. - Über Monate hinweg soll ein Akener „Strafgeld“ an einen 32-jährigen Mann aus Gräfenhainichen gezahlt haben. Irgendwann schien der Ruhe zu geben, doch dann tauchte er unversehens wieder in der Wohnung des Opfers auf. Die Geschehnisse in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember vorigen Jahres werden jetzt vor de;: m Landgericht Dessau verhandelt. Die Anklage spricht unter anderem von erpresserischem Menschenraub.