Bis zum Jahresende soll im Quartier Am Leipziger Tor ein neuer Spielplatz gebaut werden

Auf der Wiese in der Gartenstraße entsteht bald ein Spielplatz.

Dessau - Noch in diesem Jahr soll im Bereich Ackerstraße/Gartenstraße ein Spielplatz entstehen. Die Stadt will dafür rund 194.000 Euro investieren.

Vorbereitet wird das Projekt schon lange. Kinder und Erwachsene waren im vergangenen Jahr gefragt, ihre Vorstellungen einzubringen, sagte Kirsten Lott vom Stadtplanungsamt im Stadtbezirksbeirat innerstädtisch Mitte/Süd.

Denn geplant ist, auf den Freiflächen zwischen Ackerstraße und Turmstraße, die in den vergangenen Jahren durch Abriss entstanden sind, einen Nachbarschaftspark anzulegen. „Es zeichnen sich Räume für Kinder, Jugendliche und Senioren ab“, sagt Lott. Für verschiedenste Altersgruppen sollen die Flächen Treff- und Verweilpunkt werden. Allerdings gibt es nicht für alle Pläne, die hier verwirklicht werden sollen, schon eine Förderung.

Die neue Anlage entsteht nun aber nicht an der von der Stadt geplanten Stelle in der Ackerstraße

Deshalb soll jetzt erst einmal der erste Teil der Gesamtplanung umgesetzt werden: Der Spielplatz für die Kinder. Schon in der vor drei Jahren vom Stadtrat bestätigten Spielplatzkonzeption der Stadt war die Neuanlage eines Spielplatzes östlich der Heidestraße im Quartier „Am Leipziger Tor“ beschlossene Sache.

Die neue Anlage entsteht nun aber nicht an der von der Stadt geplanten Stelle in der Ackerstraße. „Die Menschen haben sich anders entschieden“, fasst Lott das Votum der Bürgerbeteiligung zusammen. Die Spielfläche ist daraufhin „in die Gartenstraße gewandert“.

Was dort entstehen soll, dazu hatten sich die Kinder der „Kleinen Arche“ im Sommer 2020 Gedanken gemacht. Sie waren zu einem Streifzug eingeladen. „Dabei haben sie den Ort erfahren und konnten zeigen, was sie sich wünschen“, so Lott.

Um alles zu verwirklichen, werden 194.000 Euro benötigt

Auch eine Modellbauwerkstatt gehörte dazu. Am höchsten in der Gunst der Kinder stand ein Kletterturm. Das Landschaftsarchitekturbüro Därr aus Halle/Saale hat die Kinderideen ausgearbeitet und die Planung für den Spielplatz Mitte September 2020 vor den Kindern verteidigt. Auch den Anwohnern sollten die Pläne später vorgestellt werden - coronabedingt fiel das aus.

Entstehen soll ein „Fuchsbau“, wie die Kinder den Spielturm genannt haben, der zum Klettern und Rutschen einlädt. Zudem soll es einen Sandspielplatz, ein Tarzan-Tau mit Pendelsitz und für Jugendliche eine Liegebank geben. Auch Weidenskulpturen sind vorgesehen, die Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten bieten.

Zentrales Objekt soll ein Kletterturm werden. (Grafik: Därr Landschaftsarchitekten)

Um alles zu verwirklichen, werden 194.000 Euro benötigt. 155.000 Euro betrug der Haushaltsansatz ursprünglich. Das heißt, rund 29.000 Euro werden zusätzlich gebraucht. Gedeckt, geht aus dem in der OB-Dienstberatung gefassten Beschluss hervor, wird das aus anderen Haushaltspositionen. Unter anderem wurden für die Aufwertung der Grünflächen am Konsumgebäude und die Sanierung des Parkplatzes am Kornhaus weniger Geld als veranschlagt ausgegeben. (mz)