Zum 9. Mal laden die „Biker zeigen Herz für Kinder“ am Sonntag, 8. September, zur Benefizausfahrt ein. Unterstützt wird die Dessauer Pestalozzischule. Treffpunkt ist ab 8.30 Uhr auf dem Dessauer Flugplatz.

Ausfahrt am Sonntag

Dessau/MZ. - Das Wetter am Sonntag, 8. September, dürfte bestens werden. 30 Grad und Sonnenschein sagt der Wetterdienst voraus. Da dürfte es also voll werden auf dem Dessauer Hugo-Junkers-Flugplatz, wohin die „Biker zeigen Herz für Kinder“ am Vormittag zu ihrer Benefizausfahrt einladen.

In diesem Jahr wollen die Biker der Dessauer Pestalozzischule zu einem neuen Spielplatz verhelfen und hoffen, dass zahlreiche Biker sich der Ausfahrt anschließen. Am Tor zum Flugplatz wird deren 10-Euro-Startspende entgegen genommen, sagt Karl-Hein Richter, der zusammen mit Ingo Ondrey die Benefizaktion organisiert. Mittlerweile ist es die neunte Ausfahrt für den guten Zweck. Die Start-Spenden und alle anderen Spenden, die bis einschließlich Dezember gesammelt werden, kommen zu 100 Prozent dem Spielplatzprojekt zugute.

Hunderte Biker werden erwartet, unter ihnen auch Biker von der Nordseeküste, aus der Schweiz und Österreich

Dass es einmal so viele Ausfahrten und damit auch Spendenaktionen werden, sagt Richter, hätten die Biker anfangs nicht gedacht. „Wir hatten ja damals gar nicht gewusst, wie es geht.“ Doch Ende April 2016 war zur ersten Ausfahrt eingeladen worden. 350 Biker waren bei der Premiere dabei, die am Morgen von Graupelschauern und kühlen Temperaturen begleitet wurde.

Die jährliche Aktion der Zweiräder, die nach Corona in den September verlegt wurde, hat sich mittlerweile weit über die Stadt hinaus herumgesprochen. Den weitesten Weg nehmen Biker von der Nordseeküste, aus Kiel, Hamburg sowie aus der Schweiz und Österreich und Bayern auf sich. Das Gros stammt aus der Stadt und Region, aus Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Berlin-Brandenburg. In der Spitze, so Karl-Heinz Richter, waren über 800 Biker dabei, im Durchschnitt sind es 600. „Das ist wetterabhängig“, erklärt er.

Die Kinder- und Jugendklinik Dessau, die Regenbogenschule oder die Grundschule Waldstraße in Roßlau haben schon profitiert

Mit den Ausfahrten wurden in der Vergangenheit unter anderem die Kinder- und Jugendklinik in Dessau, das Kinderheim „Wolkenfrei“, die Regenbogenschule oder die Roßlauer Grundschule Waldstraße unterstützt. Dieses Mal ist es die Pestalozzischule in Dessau, deren Schüler keine vernünftigen Spielmöglichkeiten haben. Das soll sich ändern. „Die Ausfahrt ist für uns nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern ein starkes Zeichen dafür, dass jeder Einzelne etwas bewirken kann“, findet Richter.

Am Sonntag ab 8.30 Uhr öffnet der Flugplatz, ab 10 Uhr starten die Gruppen in Etappen. Begleitet werden diese von der Polizei. Nicht nur Biker, auch Zuschauer sind willkommen, erklären die Organisatoren. Denn zahlreiche Motorräder gibt es zu bestaunen. Auch Oldtimer seien Sonntag dabei. Außerdem könne jeder mit einer Spende helfen, dass das Spielplatzprojekt in der Dessauer Förderschule für Lernbehinderte gut auf den Weg gebracht und den Kindern eine Freude gemacht werden kann.

Die Polizei, die Stadtwerke Dessau und viele andere unterstützen die Aktion

„Das Schöne ist“, sagt Richter zur bevorstehenden Ausfahrt, „dass uns so viele unterstützen.“ Er nennt die Polizei, die Stadtwerke Dessau, die den Flugplatz wieder kostenlos zur Verfügung stellen, aber auch das THW und die Johanniter. Der Dank gilt aber auch allen anderen Unterstützern.

Im Anschluss an die Ausfahrt schließt sich am Nachmittag ein Fest auf dem Schulhof der Pestalozzischule an. Dort erwartet die Biker als Dankeschön Kaffee, Kuchen und ein kleines Programm.