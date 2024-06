Einen stark alkoholisierten Suzuki-Fahrer hat die Polizei am Donnerstagabend in der Dessauer Innenstadt getoppt. Ein Zeuge hatte den Betrunkenen einsteigen sehen.

Betrunkener Suzuki-Fahrer in Dessau gestoppt: Mann hat keine Fahrerlaubnis, Auto falsche Kennzeichen

Der Suzuki wurde in der Akenschen Straße in Dessau gestoppt.

Die Beamten waren gegen 21.45 Uhr informiert worden, dass ein Betrunkener vom Parkplatz des Dessauer Hauptbahnhofes losfahren will. Die Polizei fand das Auto eine Ecke weiter, auf einem Parkplatz in der Akenschen Straße. Bei dem 36-Jährigen wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Da er einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde er zur Blutprobenentnahme in das Revier mitgenommen.

Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Am Suzuki waren zudem zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht, die beide nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Dazu bestand auch keine Pflichtversicherung. Die Kennzeichen sowie der Autoschlüssel wurden sichergestellt. Das Auto blieb vor Ort. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurden eingeleitet.