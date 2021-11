Betrunkener Radfahrer fährt Schlangenlinien vor dem Polizeirevier in Dessau

Dessau/MZ - Ein betrunkener Radfahrer ist am Samstag ausgerechnet vor dem Polizeirevier in Dessau durch seine Schlangenlinien aufgefallen. Jetzt muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

Der 26-Jährige war gegen 20.45 Uhr auf der Wolfgangstraße mittig auf der Fahrbahn in Schlangenlinien und ohne Beleuchtung unterwegs. Als er von den Polizeibeamten gestoppt wurde, fiel sofort der Atemalkoholgeruch des Radfahrers auf - ein Schnelltest ergab zwei Promille. Im Anschluss wurde zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahme durchgeführt.