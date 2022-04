Bester Bildband: Dessauer Sebastian Kaps ist Sieger beim Deutschen Gartenbuchpreis 2022

Dessau/MZ - Madeira oder Schloss Dennlohe? Der Dessauer Landschaftsfotograf Sebastian Kaps war vor wenigen Tagen zwischen beiden Orten hin- und hergerissen. Auf Madeira warteten Hobbyfotografen, die mit ihm einige Tage die schönsten Orte der Insel fotografieren und die Bilder in einem Workshop bearbeiten wollten. Der Termin war lange schon gebucht. Auf dem bayerischen Schloss Dennlohe wartete zeitgleich auf Kaps ein erster Preis. Letzterer kam ziemlich überraschend. Die Freude darüber ist riesengroß.

Der Dessauer Sebastian Kaps, bekannt für viele tolle Fotos und Kalender aus dem hiesigen Gartenreich, hat für seinen Ende des Jahres 2021 im Eigenverlag erschienenen Bildband „Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich“ den ersten Platz des Gartenbuchpreises in der Kategorie Bildbände gewonnen. Alljährlich wird dieser Preis seit 2006 ausgelobt und vom und im Schloss Dennlohe im Fränkischen vergeben. Der Preis ist übrigens die einzige derartige Auszeichnung im deutschen Sprachraum. Mit ihm werden neu erschienene Bücher zu Themen rund um den Garten gewürdigt, die Preise werden im Rahmen einer Festveranstaltung auf dem Schloss verliehen. Auch Kaps war eingeladen, konnte aber nicht teilnehmen.

Mit dem über 200 Seiten umfassenden Bildband hatte sich Sebastian Kaps einen Traum erfüllt

Was den Dessauer besonders freut, ist der Fakt, dass die Crème de la Crème der Landschaftsfotografen sich ebenfalls um den Gartenbuchpreis 2022 beworben hatte. Und dass die Jury ziemlich hochkarätig besetzt ist. Auch ein Vertreter von Icomos, der Beraterorganisation der Unesco, war vertreten. Das mache diesen Ritterschlag umso wertvoller, meint Kaps. „Da freut man sich einfach ein Bein aus.“

Mit dem über 200 Seiten umfassenden Bildband hatte sich Sebastian Kaps einen Traum erfüllt. Denn obwohl es schon einige Bücher über das Dessau-Wörlitzer Gartenreich gibt, wollte er noch sein eigenes hinzufügen. Mit der Landschaft zwischen Großkühnau und Wörlitz ist er sehr verbunden. Seit 13Jahren bringt er alljährlich einen Gartenreichkalender heraus, der viele Anhänger hat. In jedem Jahr findet mindestens ein Fotoworkshop in der Region statt.

Den jetzt preisgekrönten Bildband empfindet der Autor „auch als eine Auszeichnung für das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Ich habe ja nur die Fotos gemacht - ansonsten stand ja alles so rum und das Licht war auch an.“ Selbst ihm als erfahrenen Fotografenmeister passiere es schonmal, dass er an Fotomotiven vorbeiläuft, „weil das Licht nicht stimmt“, gesteht er. Und bei gutem Licht sei er dann überrascht, wie viele unendlich schöne Motive sich in den Parks um Dessau finden lassen.

In der Laudatio bei der Preisverleihung hieß es unter anderem: Sebastian Kaps ist „es gelungen, die Landschaftsgärten des zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden Gartenreiches in unglaublich faszinierenden, und einzigartigen Licht- und Wettersituationen und in den besonderen Reizen aller Jahreszeiten einzufangen“. Er mag es immer dramatisch: Sturm ist allemal besser als blauer Himmel.

Workshops für Hobbyfotografen

Neben seiner Tätigkeit als Industrie- und Landschaftsfotograf führt Sebastian Kaps übrigens seit einigen Jahren für Anfänger und fortgeschrittene Hobbyfotografen Workshops durch - in der Region, aber auch weiter weg, natürlich zu den wildesten Orten Europas: Isle of Skye, Cornwall, Färöer Inseln, Wales sind Ziele. Aber auch die Gartenträume Dessau und ein Workshop im Harz.

Den Bildband gibt es bei Sebastian Kaps, Gropiusallee 78, Tel. 0152/27123495. Infos: www.photoworkshops-photoreisen.de