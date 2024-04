Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Nein, nicht wegen des garstig, nass-kalten Wetters ist die geplante Wiedermontage des Schriftzuges am Bauhausgebäude am Freitag abgebrochen worden. Die Gewinde, Hülsen und Schrauben zur Befestigung der Buchstaben an der Wand passten nicht einwandfrei. Jetzt wird in der Werkstatt der Knape Kunst- und Stahlbauschlosserei Wittenberg mit der feinen Feile nachgebessert.