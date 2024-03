Berufungsverhandlung am Landgericht Dessau - Mann hat Hakenkreuze in Autolack gekratzt

Am Landgericht Dessau hat am Montag das Berufungsverfahren begonnen gegen einen Mann, der mehrere Pkw zerkratzt hat. In neun Fällen, so die Anklage, habe er Hakenkreuze geritzt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Was für Autobesitzer ein teures Ärgernis darstellt, ist für Polizisten banale Routine: Ein mutwillig beigebrachter Kratzer im Autolack, Sachbeschädigung, dem Strafgesetzbuch nur drei Sätze wert. Nicht unbedingt etwas, das den Staatsschutz auf den Plan ruft. Es sei denn, es wurden Hakenkreuze in den Lack geritzt.

Die Taten, die seit Montag vorm Landgericht Dessau verhandelt werden, liegen schon einige Jahre zurück. Im Sommer 2020 soll der Angeklagte rund um den Lindenplatz in der Siedlung 25 Pkw zerkratzt haben. In neun davon, so die Anklage, habe er ein Hakenkreuz geritzt. Zur Sachbeschädigung kommt so der Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen hinzu. Deshalb der Staatsschutz.

Grund für den Freispruch: Die Beschuldigtenvernehmung sei nicht verwertbar

Der ermittelte, fand einen Tatverdächtigen in einem heute 46-jährigen Dessauer, die Staatsanwaltschaft erhob Anklage, das Amtsgericht verhandelte – und sprach den Mann frei. Die Staatsanwaltschaft ging in Berufung, die Sache landete so beim Landgericht. Grund für den Freispruch: Die Beschuldigtenvernehmung sei nicht verwertbar. Hin und wieder kommt es vor, dass Polizisten Fehler bei Vernehmungen machen.

Ein Klassiker zum Beispiel: Jemand wird zunächst als Zeuge vernommen; mitten in der Vernehmung keimt ein Tatverdacht auf – und die Person wird nicht umgehend belehrt, dass sie gar nichts mehr sagen müsse. Verteidiger ziehen so etwas vor Gericht gern hoch, wohl wissend, selten ein Verwertungsverbot erreichen zu können.

Außer, die Vernehmungsbeamten haben grob und absichtlich gegen die Ermittlungsregeln verstoßen. Deshalb ist es eher ungewöhnlich, wenn ein Gericht Beweise als nicht verwertbar betrachtet. Beim Autokratzer-Fall kritisierte es, dass dem Tatverdächtigen bei der Vernehmung nicht von Amts wegen ein Pflichtverteidiger zugeordnet wurde. Dadurch sprach das Amtsgericht den Mann frei.

Der Angeklagte leidet unter dem Asperger-Syndrom

Der nämlich leidet unter einem Asperger-Syndrom. Sein Verteidiger sagt, bei seinem Mandanten wisse man nicht, ob er etwas erzähle, das den Tatsachen entspreche oder um Aufmerksamkeit zu erhalten. „Was er heute sagt, muss morgen nicht mehr gelten.“ Die Polizistin und der Polizist sagen, dies sei ihnen bei der Vernehmung nicht klar geworden. Immer wieder betonen sie, die sei „völlig normal“ verlaufen. Und dass sie die vor acht Monaten in Kraft getretene Neuregelung zur Pflichtverteidigung nicht gekannt hätten.

Dass der Mann merkwürdige Begründungen für sein Tun angab, schien die beiden nicht zu irritieren. Er habe sich über einen Verwandten geärgert, der nicht zu seinem Geburtstag gekommen sei, deshalb habe er dessen Auto zerkratzt. Und damit auch andere sich ärgerten, habe er eben deren Autos beschädigt und damit sich einige ganz besonders ärgerten, habe er Hakenkreuze in einzelne Karossen geritzt. Mit diesem Schlüssel, den er den Beamten gerne als Beweismittel überlasse.

Die Verhandlung wird am 3. April fortgesetzt

Das merkwürdige Betragen war den Ermittlern kein Anlass zu Nachfragen, wie sie gegenüber der Richterin einräumten. Und auch, dass der Verdächtige über sein Befinden klagte und anschließend auf eigenen Wunsch von einem der Beamten in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wurde, schien ebenso wenig ein Problem zu sein wie die Anrufe, mit denen er sein Geständnis widerrief.

Die Verhandlung wird am 3. April fortgesetzt.