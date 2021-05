Beim Meeting „Anhalt“ in Dessau dürfen am Freitag bis zu 500 Zuschauer mitfiebern

Das Leichtathletik-Meeting „Anhalt“ darf in Dessau vor Publikum stattfinden.

Dessau - Am Mittwoch hat es bezüglich der Zuschauerregelung für das Leichtathletik-Meeting „Anhalt“ am Freitag im Paul-Greifzu-Stadion noch einmal eine Änderung gegeben. Nachdem bis dato galt, dass doppelt geimpfte Mitarbeiter aus dem systemrelevanten Bereich von der Stadt Dessau-Roßlau und Veranstalter Anhalt Sport eingeladen werden dürfen, können nun alle doppelt gegen Corona Geimpfte sowie Genesene mit entsprechendem Nachweis dabei sein.

Die Tickets für die 23. Auflage des mit vielen Top-Athleten gespickten Meetings kosten 15 Euro und sind am Freitag an den Tageskassen erhältlich. Die Veranstaltung startet um 18.30 Uhr. Es gibt die Möglichkeit, vorher Karten zu reservieren. Maximal sind weiterhin 500 Zuschauer erlaubt.

„Trotz des engen Zeitkorridors haben wir dadurch noch ein wenig mehr Spielraum“, sagt Meetingdirektor Ralph Hirsch. Die Dankesaktion, dass Arbeitnehmer aus systemrelevanten Berufen, die doppelt geimpft oder genesen sind, kostenlos ins Stadion dürfen, gilt weiter. Diejenigen werden ebenso gebeten, vorher über Anhalt Sport Tickets zu reservieren. Der Veranstalter führt eine Gästeliste.

Zuschauer müssen Freitag einen Nachweis der doppelten Impfung, oder dass sie genesen sind, mitbringen (Impfausweis, Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Isolation bei Infektion, positiver PCR-Nachweis, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist).

Zudem wird gebeten, das Gästeformular, das auf der Webseite Anhalt Sports bereit steht, ausgefüllt mitzubringen. Im Vorfeld gekaufte Karten haben - außer bei Doppelt-Geimpften und Genesenen - keine Gültigkeit und werden erstattet.

Am Mittwoch wurde auch noch die Verpflichtung von Marija Lassizkene bekannt gegeben. Die Russin, die unter neutraler Flagge startet, wurde 2015, 2017 und 2019 Hochsprung-Weltmeisterin und trifft in Dessau auf Yaroslava Mahuchikh, die in diesem Jahr mit 2,06 Meter auf Rang drei der ewigen Weltbestenliste sprang. (mz)