Bauhaus Dessau bietet Führungen im Stahlhaus in der Siedlung-Törten an

Baustelle am Stahlhaus in der Siedlung-Törten.

Dessau/MZ - Baustellenführungen im Stahlhaus in der Siedlung-Törten werden von der Stiftung Bauhaus Dessau am Dienstag, 28. September beziehungsweise 5. Oktober, jeweils um 14 Uhr angeboten. Seit Kurzem wird der korrosionsgefährdete Bauhausbau saniert. Dafür wird er nach und nach in alle Einzelteile zerlegt, aufgearbeitet und anschließend wieder zusammengesetzt.

In der Führung mit Frank Assmann, Leiter der Bauabteilung der Stiftung Bauhaus Dessau, und Uwe Zeh, Architekt des Büros Cuboidoo, bietet sich die einzigartige Gelegenheit, das Stahlhaus lediglich in seiner konstruktiven Form aus Stahlskelett und Gebäudehülle aus Stahlplatten zu erleben - und interessante Details über die Sanierung zu erfahren

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist notwendig unter: bauhaus-dessau.de/baustellenfuehrungen-im-stahlhaus. Für die Teilnahme an der Führung gilt die 3G-Regel und ein Mindestalter von 16 Jahren. Der Zutritt ist aus Sicherheitsgründen nur mit festem Schuhwerk gestattet. Die Baustelle ist nicht barrierefrei.