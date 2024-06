Dessau-Rosslau/MZ. - Der Flugplatz Dessau bietet seinen Besuchern ab sofort das bargeldlose Bezahlen sämtlicher Entgelte an. Mit der Smartphone-App „Aerops“ für Android und iOS können Piloten ihre Lande- und Abstell- sowie Tankentgelte einfach und bequem digital bezahlen.

Auch Wohnmobilisten profitieren von dem neuen Service, denn Besucher des Wohnmobilstellplatzes „Hugo Junkers“ können über eine eigene Landingpage ihren Caravan anmelden und die genutzten Services für die Stellplatznutzung oder Ver- und Entsorgungsleistungen direkt digital über Aerops bezahlen.

Mit dem digitalen Bezahlsystem können bisher aufwendige Bezahlprozesse vereinfacht und die Anmelde- und Abfertigungszeiten für Piloten und Wohnmobilisten verkürzt werden. „Durch die durchgängig automatisierten Bezahl- und Abrechnungsprozesse können wir unsere Leistungen jetzt noch effizienter und komfortabler für all unsere Kunden und Besucher bereitstellen“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Dino Höll.

Um das bargeldlose Bezahlen via App zu nutzen, ist eine einmalige Registrierung des Flugzeuges sowie das Anlegen eines Benutzerkontos erforderlich. Anhand eines Codes und des Flugzeug-Kennzeichens ermittelt Aerops vollautomatisch sämtliche Landegebühren und Abstellentgelte für den jeweiligen Flugplatz.

Mit der integrierten und validierten weltweiten Flugzeugdatenbank sorgt das System zuverlässig für korrekte Abrechnungen. Die Bezahlung der Gebühren ist direkt in der App per Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay oder SEPA-Lastschrift möglich. Die Rechnung wird direkt in der App bereitgestellt oder per E-Mail versandt.

Die Stadtwerke Dessau investieren nach eigenen Angaben in eine fortlaufende Modernisierung ihrer Infrastruktur sowohl im Bereich der Energieversorgung als auch im Bereich der Mobilität. Perspektivisch sollen deshalb die Serviceleistungen am Flugplatz Dessau stetig ausgebaut werden, um die Attraktivität weiter zu erhöhen. So wurde im Frühjahr ein neues Fly-In-Mittagsangebot eingeführt, das Besuchern jeden letzten Samstag im Monat gutbürgerliche und regionale Küche bietet.

Weitere Informationen zum Hugo-Junkers-Flugplatz und Wohnmobilstellplatz sind unter www.flugplatz-dessau.de zu finden.