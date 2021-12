Bären-Transport stockt - Dessaus Tierparkchef Bauer hängt bis Weihnachten in Sibirien fest

Tschita/MZ - Dessaus Tierparkchef Jan Bauer hängt vorerst in Sibirien fest. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Bauer war am 24. November über Amsterdam nach Krasnojarsk geflogen und dort am 25. November angekommen. Bauer brachte zwei Dahomy-Rinder nach Tschita und wollte im Tausch mit zwei ussurischen Kragenbären die Heimreise nach Dessau antreten.

Die Heimreise sollte eigentlich in dieser Woche starten, nun berichtet die Stadt, dass der Rückflug erst am 25. Dezember starten soll. Zwei Tage später wird Bauer mit den Bären dann Dessau erwartet. Ein Grund für die Verzögerung wird nicht genannt. Zuletzt fehlten noch Dokumente aus Moskau für die Ausreise der Tiere.

Beim Warten in Tschita hat Bauer immerhin eine gute Nachricht erreicht: Die Paracelsus Apotheke in Roßlau hat am vergangenen Donnerstag eine Spende in Höhe von 1.000 Euro übergeben. „Nur durch unsere treuen Kunden war es uns möglich, so eine große Summe zu spenden. Das ganze Jahr über haben wir für den Tierpark und auch für das Anhaltische Theater gesammelt“, sagten Konstanze Friedrich und Jens Prantz bei der Übergabe.

Die Spendengelder sollen für Verbesserungsmaßnahmen im Bärengehege genutzt werden, damit sich die neuen Kragenbären noch wohler in ihrem neuen Zuhause fühlen. Wenn sie denn endlich da sind.