„Bankmitarbeiter“ will zwei Überweisungen verhindern - Rentner aus Dessau verliert 25.000 Euro

Der Anruf des falschen Bankmitarbeiters ging am vergangenen Sonntag beim dem Senior aus Dessau ein.

Dessau-Rosslau/MZ. - Ein 78-Jähriger hat Strafanzeige im Polizeirevier Dessau Roßlau wegen Betrugs erstattet. Er gab an, dass er am Sonntag, 25. Mai, einen Anruf von einer ihm unbekannten Nummer bekam. Am Telefon stellte sich der Anrufer als Bankmitarbeiter vor und sprach von zwei verdächtigen Überweisungen im Wert von knapp 25.000 Euro, die vom Konto des Opfers abgebucht werden sollen. Diese hatte der Rentner nicht veranlasst.

Der vermeintliche Bankmitarbeiter kündigte eine Rückbuchung an. Kurz darauf erhielt der Mann eine Tan-Anfrage über den angeblich abgebuchten Geldbetrag. In dem Glauben, er bestätigt mit der Tan-Eingabe die Rückbuchung, gab er die Nummer ein. Danach bekam er eine SMS, die ihm die Rückbuchung bestätigte.

Dass der Mann durch die Eingabe mutmaßlich eine unberechtigte Überweisung autorisierte, wurde ihm erst im Nachhinein klar. Da waren die knapp 25.000 Euro bereits von seinem Konto abgebucht. Um einen noch größeren Schaden zu vermeiden, sperrte das Opfer sofort seine Geldkarte, sowie seine Konten.