Bänke an der Linde: Stadt Dessau-Roßlau will Bereich an Friedensglocke aufwerten

Entwurf für die künftige Gestaltung des Platzes an der Linde

Dessau/MZ - Die begonnene Aufwertung der Innenstadt geht weiter. Bereits in vollem Gange sei die Baumaßnahme an der Linde unter der Friedensglocke auf dem Platz der Deutschen Einheit, teilt die Stadt Dessau-Roßlau mit. Mit mehr als 40.000 Euro will sie hier die Aufenthaltsqualität erhöhen. Dafür geplant sind eine attraktive Pflanzfläche und moderne Sitzmöbel zum Verweilen.

Die Tiefbaumaßnahmen konnten in dieser Woche bereits abgeschlossen werden, informiert die Stadtverwaltung. Sogar die Blumenzwiebeln für Entfaltung schöner Natur im kommenden Frühling werden schon gesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Desweiteren würden für die geplanten Bänke die Fundamente geschaffen, so dass gegen Ende des Jahres diese nur noch montiert werden müssen. Die kleine Pause lässt man verstreichen, damit der Weihnachtsmarkt nicht beeinträchtigt wird. Zu den Sitzmöbeln kommt dann natürlich auch noch ein Papierkorb.

„Mit dieser Maßnahme wird nicht nur der Bereich an diesem wichtigen Platz in der Innenstadt aufgewertet, sondern es wurden auch vielfache Wünsche von Bürgern aufgegriffen“, so Stadtsprecher Carsten Sauer.