Schwimmen und Baden Welche Badeseen in Dessau-Roßlau und Umgebung die saubersten sind - und welche Sie besser meiden sollten

Die Badesaison 2025 hat begonnen. Doch die Wasserqualität ist nicht überall einwandfrei. In welchen Seen in Dessau-Roßlau und Umgebung Sie bedenkenlos schwimmen können - und welche Sie besser meiden sollten.