Autos stoßen in der Askanischen Straße in Dessau zusammen - Straßenbahnen kommen nicht weiter

Dessau/MZ - An der Kreuzung Askanische Straße und Willy-Lohmann-Straße in Dessau hat es am Mittwoch Nachmittag einen Unfall gegeben. Direkt auf der Kreuzung sind zwei Pkw zusammengestoßen - so, dass die Gleise der Straßenbahn blockiert wurden. Die Dessauer Verkehrsbetriebe haben kurzfristig einen Schienenersatzverkehr auf der Linie 3 eingerichtet. Polizei und Rettungswagen sind vor Ort.