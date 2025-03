Dessau/MZ. - Nahezu Stoßstange an Stoßstange reiht sich in der schmalen Zeppelinstraße im Dessauer Westen ab der Kreuzung Junkersstraße. Das Berufliche Ausbildungs- und Vorbereitungswerk Dessau (BAVW) gGmbH hat am Dienstag erstmals eingeladen zum „Tag der offenen Ausbildung“. Was ist das Besondere an den offenen Türen in der wohnortnahen beruflichen Rehabilitationseinrichtung? Geschäftsführer Jan Lehmann und Integrationsmitarbeiterin Doreen Dietz sagen fast gleichlautend und gleichschnell: „Das ist keine Berufsmesse zum Gucken an Ständen, sondern zum direkten Mitmachen unter Gleichaltrigen und Anleitung mit den Ausbildern.“

