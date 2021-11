Aus Wirtin wird Wirt - Ronny Beckmann ist neuer Chef im „Zum Alten Dessauer“

Dessau/MZ - Es war eine Jubiläumsfeier mit einem Abschied, zu der die Geschäftsführung des Brauhauses „Zum Alten Dessauer“ am Donnerstagabend Geschäftspartner und Freunde geladen hatte. Wirtin Brigitte Schulze wird in den - zweifelsohne verdienten - Ruhestand gehen. Am Donnerstag übergab sie den Staffelstab an Ronny Beckmann, den langjährigen Restaurantleiter des Hauses, und auch Ziehkind der heute 76-jährigen Vollblutgastronomin.

Die Verabschiedung war geplant. Nicht geplant war, zumindest kam es für Brigitte Schulze überraschend, dass die langjährige Wirtin von vielen Seiten viel Lob und Anerkennung bekam. Das machte sie, die sonst nicht um Worte verlegen war, sprachlos und ließ Tränen kullern.

Die Wirtin sei die gute Seele des Hauses, betonte etwa Geschäftsführer Tobias Gröger. Im Jahr 2001 wurde Schulze die Wirtin des neuen Brauhauses und habe in den 20 Jahren „maßgeblich zum Erfolg des Hauses beigetragen“. Kommanditistin Ingrid Ziegert hob hervor, dass Brigitte Schulze stets die soziale Balance im Team im Blick hatte. „Sie stellte die Spielregeln für das Miteinander auf.“ Eine davon lautete: Jeder bekommt die gleiche Chance. Auch Hartmut Pannier vom Leopoldsverein sieht den guten Ruf des Hause eng mit Brigitte Schulze verbunden. Sie sich im Ruhestand vorzustellen, falle ihm schwer. „Ich kenne Brigitte nur unter Volldampf und mit einer unbändigen Lust auf Arbeit.“

Herzlicher Dank

Auch Oberbürgermeister Robert Reck wandte sich in seinem Grußwort direkt an Brigitte Schulze. Das Team des Brauhauses zeichne sich durch eine herzliche Gastfreundschaft aus. „Das hat die Wirtin vorgelebt, dafür auch von mir ein herzliches Dankeschön.“

Das heutige 20. Jubiläum war für den OB auch Anlass, an „eine große Frau dieser Stadt“ zu erinnern, wie Reck betonte. Er habe in Regina Gröger, die die Tradition des Bierbrauens nach Dessau zurückbringen wollte, eine Frau kennengelernt, die mit Herz und ganzer Seele für ihre Stadt da war. „Das bringt auch das Brauhaus zum Ausdruck“, findet der OB, der deshalb auch sagt: „Heute feiern wir 20 Jahre Mut.“

Grund zum Feiern haben Tobias Gröger und das Team des Brauhauses in der Tat. Dabei nahm das „Geburtstagskind“ nicht nur Geschenke entgegen, sondern machte auch selbst ein Geschenk. Denn anlässlich des Jubiläums feierte ein neues Produkt Premiere. Das „naturtrübe Weizen21“ ist seit Donnerstag im Ausschank. „Damit haben wir uns an das obergäriges Segment getraut und unsere Produktpalette vervollständigt“, führt Tobias Gröger zum jüngsten Kind aus. Die 21, erklärt er, stehe für das Geburtsjahr.

Mit den Dessauern feiert das Brauhaus am heutigen Samstag Geburtstag und lädt am Sonntag zum Brunch mit Braumeisterführung durch die Brauerei.