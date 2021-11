Aufbau für Dessauer Adventsmarkt steht vor dem Start - Haltestellen werden verlegt

Dessau/MZ - Wegen des beginnenden Aufbaus für den Dessauer Adventsmarkt und der damit verbundenen Sperrung der Fußgängerzone in der Zerbster Straße kommt es von Montag, 8. November, bis voraussichtlich 31. Dezember zu Änderungen im Busverkehr der Linien 16, N2 und N3. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt.

Die Busse verkehren in dieser Zeit über die Askanische Straße, die Kavalierstraße und die Poststraße mit zusätzlichen Stopps an den Haltestellen „Museum Nord“, „Georgenkirche“ und „Bauhausmuseum“ und „Zerbster Straße“ (Poststraße/Rabestraße). Dafür entfallen die Haltestellen „Rathaus“ und „Zerbster Straße“ (Fußgängerzone). Die Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

Der Adventsmarkt in Dessau soll in diesem Jahr am 22. November beginnen und bis 22. Dezember dauern.