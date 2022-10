Nichts geht mehr - BMW fährt sich an Treppe des Fürst-Leopold-Carrés in Dessau fest

Hier geht nichts mehr: Der BMW hat sich am Fürst-Leopold-Carré in Dessau festgefahren.

Dessau/MZ - Großes Pech hatte am frühen Freitagnachmittag ein Autofahrer aus Magdeburg: Dieser wollte mit seinem BMW einen Fußweg am Fürst-Leopold-Carré in Dessau langfahren. Was nicht erlaubt ist.

Weit kam das Auto auch nicht: An zwei Treppenstufen setzte es so auf, dass es weder nach vorn, noch nach hinten fahren konnte und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Die Höhe des Schadens war am Freitag noch unklar.