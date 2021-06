Auch am Dienstag kein neuer Corona-Fall in Dessau-Roßlau - Inzidenz bleibt konstant niedrig

Dessau-Roßlau - Die Corona-Situation entspannt sich in der Doppelstadt weiter. Auch am zweiten Tag der neuen Woche vermeldete das Gesundheitsamt keine neuen Infektionsfälle. Während die Anzahl Genesener um elf Personen auf 3.147 weiter stieg, bleibt es bei der Fallzahl von 3.297 Infektionen insgesamt. Die Inzidenz wird vom RKI den vierten Tag in Folge mit 5,0 angegeben.

Im Städtischen Klinikum befinden sich aktuell noch zwei Corona-Patienten in Behandlung, auf der Intensivstation ist keiner. In den beiden Testzentren des MVZ in Dessau und Roßlau wurden am Montag 135 Abstriche genommen, ihre Ergebnisse waren alle negativ. (mz)