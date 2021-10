Ärger für zwei Landwirte bei Dessau - Traktoren haben Bremsprobleme und Überlänge

Dessau/Köthen/MZ - - Zwei Landwirte aus Anhalt haben am Montag Ärger mit der Polizei bekommen - aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Am Montagvormittag wurde zwischen Gröbzig und Görzig ein Traktor mit einem anhängten Arbeitsgerät gestoppt. Bei der Kontrolle wurde durch die Beamten die Bremsanlage bemängelt. Sowohl an der Bremsanlage als auch am pneumatischen System des Arbeitsgerätes war ein Druckverlust festzustellen, der die Wirkung der Bremsen einschränkte. Außerdem wurden Teile der Beleuchtungseinrichtung bemängelt. Gegen den Verantwortlichen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auf der B 185 bei Mosigkau wurde wenig später ein Traktor mit zwei Anhängern entdeckt. Der Fahrzeugführer konnte allerdings keine Ausnahmegenehmigung für die bestehende Überlänge vorweisen. Auch hier wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.