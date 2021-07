Arbeiter entdecken Rauch in vierter Etage von Wohnblock - Feuerwehr öffnet Tür mit Ramme

Dessau/MZ - Rauch aus einer Wohnung im vierten Geschoss in der Dessauer Flössergasse hat am Montagvormittag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Der betroffene Wohnblock wird gerade saniert. Arbeiter hatten den Rauch entdeckt und kurz nach 9 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

Eine Lageerkundung vor Ort hatte ergeben, dass in der betroffenen Wohnung eine Frau mit ihren zwei Kindern wohnt. Da es auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion gab, wurde die Wohnungstür mit einer Ramme gewaltsam geöffnet. In der Wohnung selbst wurden keine Personen angetroffen. Dafür wurde in der Küche ein angebranntes Holzbrett auf einem eingeschalteten Elektroherd entdeckt. Das Brett wurde in der Spüle abgelöscht und die Wohnung gründlich gelüftet.

Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes kam die Mieterin nach Hause. Ihr wurde die Wohnung übergeben und der Vermieter informiert.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Waldersee und Roßlau mit sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften.