Arbeiten vor Start Arbeiten vor Start: Bagger im Einsatz - Dorfteich in Streetz wird entschlammt

Streetz - Der Dorfteich in Streetz wird in diesem Jahr im Rahmen der Gewässerunterhaltung durch eine vom Tiefbauamt der Stadt Dessau-Roßlau beauftragte Fachfirma entschlammt, teil die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Dafür werde der Schlamm, der stellenweise bis zu 75 Zentimeter stark ist, aus dem Teich entnommen und anschließend ...