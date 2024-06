Anwohner haben in Walternienburg (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) einen Einbrecher aus dem dortigen Sportheim vertrieben. Der Mann ließ einen Rucksack zurück.

Anwohner stellen Einbrecher in Walternienburger Sportheim - Täter zückt plötzlich ein Messer

Walternienburg/MZ. - Anwohner haben in Walternienburg (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) einen Einbrecher aus dem dortigen Sportheim vertrieben.

Der Mann hatte am Sonntag, 23. Juni, gegen 21.30 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter mit einer Taschenlampe um das Gelände des am Verbindungsweg nach Güterglück gelegenen Sportvereins schlich. Gegen 18 Uhr war der Mann schon einmal dort gesehen worden.

Als der Zeuge gegen 21.30 Uhr dann einen lauten Knall wahrnahm, begab er sich zusammen mit einer Begleitperson zum nahe gelegenen Vereinsheim. Hier trafen sie auf einen Mann, der gerade mit einem Rucksack das Gebäude verlassen wollte. Sie forderten ihn auf, das Diebesgut fallen zu lassen. Was der Dieb tat. Zugleich zückte er ein Messer und hielt dieses bedrohlich in Richtung der beiden Männer. Danach flüchtete er über einen Zaun in ein angrenzendes Feld. Im zurückgelassenen Rucksack wurden Teile einer Sportausstattung aufgefunden.

Bei der weiteren Nachschau im Vereinsheim konnten die Anwohner feststellen, dass der Täter über ein zuvor zerstörtes Fenster in das Innere eingedrungen war. Zudem wurden mehrere beschädigte Türen vorgefunden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Der Einbrecher wurde als etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, von schlanker Gestalt, mit kurzen schwarzen Haaren und Oberlippenbart beschrieben. Zur Tatzeit soll er mit einem dunkelgrünen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein und ein schwarzes Fahrrad mit weißer Aufschrift mitgeführt haben.