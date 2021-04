Annemarie Eilfeld macht Radio und will nun jeden Sonntagabend Singles verkuppeln

Annemarie Eilfeld macht am Sonntag eine neue Radioshow : ?Schlagerherzen? bei Radio ?Schlagerparadies?.

Dessau-Rosslau - Schlagersternchen Annemarie Eilfeld aus Dessau-Roßlau will einsame Herzen zusammenbringen und geht unter die Kuppler. Am Sonntag, 25. April, ist zum ersten Mal ihre Radio-Live-Show „Schlagerherzen - Die interaktive Radio-Single-Show“ bei Radio „Schlagerparadies“ auf Sendung.

Radiosendungen moderiert die Sängerin schon viele Jahre, erst bei Radio Paloma, dann bei B2. Nun ist sie bei „Schlagerparadies“, wo ihr selbst ein Herzenswunsch erfüllt wird. „Eine Livesendung war schon immer mal mein Traum“, erzählt sie begeistert, dass sie eben anders als bei einer aufgezeichneten Show nun live mit den Hörern reden und ihre Musikwünsche erfüllen könne.

Die Idee zur Sendung „Schlagerherzen“ hatte sie selbst. „Ich bin seit über vier Jahren glücklich mit meinem Freund Tim Sandt. Doch es gibt auch viele Menschen, die haben keinen Partner.“ Und um die geht es in der Sendung. „Denn wo kann man im Lockdown andere treffen“, fragt sie sich. Die meisten Menschen würden ja zu Hause sein. Ihnen beim Kennenlernen auf die Sprünge zu helfen, das ist die Idee von „Schlagerherzen“.

Annemarie Eilfeld hat sich im Homeoffice ein kleines Studio eingerichtet

Live senden wird sie nun jeden Sonntag ab 20 Uhr aus ihrem eigenen Studio, das sie sich im Homeoffice eingerichtet hat. Ein Techniker unterstützt sie, außerdem Jan Kuhnath, der ebenfalls bei „Schlagerparadies“ eine eigene Sendung hat. Etwa drei bis vier einsame Herzen wird Annemarie Eilfeld in der zweistündigen Sendung per Telefon mit in die Sendung nehmen. Die Kandidaten konnten sich im Vorfeld anmelden auf der Internetseite des Radiosenders, der für die Sonntagabendshow mit Bildkontakte.de zusammenarbeitet.

Ob die Kandidaten von anderen Hörern erhört werden und sich erfolgreich verkuppeln lassen? Annemarie ist gespannt. Auch wenn man die einsamen Herzen nicht sehen kann, „kann man auf alle Fälle unglaublich gut an der Stimme heraushören, was das für Menschen sind“, findet sie und drückt schon jetzt alle Daumen. „Sollte wirklich später ein Heiratsantrag oder eine Ehe aus unserer Sendung resultieren, sind wir natürlich die ersten, die das vermelden.“

Die Radioshow ist aber nicht das einzige Projekt der 30-Jährigen in einer Zeit, die keine Auftrittsmöglichkeiten vor Publikum ermöglicht. Sie kennt Kollegen, denen sei der Weg zum Amt nicht erspart geblieben, andere wiederum würden im Supermarkt an der Kasse arbeiten, um über die Runden zu kommen. „Ich bin froh und dankbar, Alternativen in der auftrittslosen Zeit gefunden zu haben“, gesteht sie.

Am 7. Mai kommt die neue Single von Annemarie Eilfeld auf den Markt

Die Radiosendung gehöre dazu, ebenso, dass sie als Vocalcoach arbeitet und Talente auf dem Weg ins Rampenlicht begleitet. Außerdem textet und komponiert sie viel. Für Ireen Sheer, die seit mittlerweile 60 Jahren auf der Bühne steht, hat sie an deren neuesten Hit „Story meines Lebens“ mitgewirkt. Gegenwärtig schreibt sie für Maximilian Arland. Im Studio war sie auch. Am 7.Mai, kurz nach ihrem 31. Geburtstag, kommt ihre neue Single raus. Es ist ein Duett. Und für die Zukunft plant sie ein Podcastprojekt.

Doch erst einmal heißt es für Fans, sonntagabends um 20 Uhr das Radio einschalten. Den privaten Sender „Schlagerparadies“ erreicht man in ganz Deutschland über DAB+ (Kanal 5C) und weltweit über das Internet.

Singles können sich bewerben unter www.schlagerparadies.de/schlagerherzen