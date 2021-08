Anna-Carina Woitschak stellt in Dessau ihr neues Album vor und lüftet Tattoo-Geheimnis

Dessau/MZ - Man mag es kaum glauben: Dort, wo es in der Vergangenheit allzu oft sehr ruhig war, wo man manchmal gegen Abend die Bürgersteige hochklappte, wippt und klatscht es am Dienstagnachmittag für mehr als eine Stunde, was das Zeug hält. Auf der Bühne stehen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross und singen über „Dessau im Paradies der Ewigkeit“. Hunderte Dessauer aller Altersgruppen stehen den beiden gegenüber. Fast alle klatschen im Takt der Melodie kräftig mit, manche schwingen ihre Hüften. Und manche flippen schier aus.

Anna-Carina Woitschack steht seit zehn Jahren auf der Bühne. 2011 fing für die Künstlerin und Puppenspielerin des gleichnamigen Puppentheaters Woitschack aus Sachsen-Anhalt nach ihrer Teilnahme an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ die große Karriere an. Dass sie mit Stefan Mross (ZDF-Immer wieder sonntags) inzwischen verheiratet ist, spielt in Dessau nur eine untergeordnete Rolle. Die sympathische und sehr schlanke Blondine strahlt regelrecht in die Gesichter der Dessauer. Sie ahnt. Hier kann nichts schiefgehen, sie hat ein Heimspiel. „Meine Mama war 20 Jahre lang in Roßlau zuhause“, erzählt sie. Und die Schlagersängerin verriet auch, wo genau in Dessau sie sich ihr erstes Tattoo hat stechen lassen.

Stichwort Tattoo: Genau diese winzig kleine Erinnerung auf ihrem Körper inspirierte zum aktuellen Titel „Tattoo“, der sich auf der neuesten CD von Woitschack findet. Der Tonträger „Träumer“ ist am 20. August auf den Markt gekommen. Dort singt Woitschack zum ersten mal wieder alleine, nachdem sie in der Vergangenheit oft im Duett mit ihrem Mann zu erleben war. Produziert wurde das neue Album von Hit-Produzent Oli Nova, der bereits erfolgreich Songs für Maite Kelly, Andrea Berg oder auch Semino Rossi geschrieben hat.

Als Mross die Bühne in Dessau betritt, feiern die Fans noch ein Stück weit mehr. Nur ist Mross so ganz anders als seine Frau. Er entert die Bühne und begrüßt die Zuhörer in typisch bayrischer Manier „Habe die Ehre“ meint er und fordert schließlich auf, die „Pratzen“ zu nutzen. Aber auch Mross kennt sich in der Gegend aus. „Wir haben im Wörlitzer Park unsere Flittertage verbracht“, verrät er.

Die beiden Schlagerstars waren im Rahmen der Veranstaltungen der Gartenträumelounge in Dessau. Mehrmals in der Woche gibt es dort Musik und Unterhaltung. Am Dienstag gab es die Schlagerstunde mit anschließendem CD-Verkauf. In der Gartenträumelounge treten aber gewöhnlich vor allem regionale Künstler auf. Bis in den September hinein wird die Stadtmarketinggesellschaft immer wieder auf dem Marktplatz für Unterhaltung sorgen.

Ob noch einmal jemand von der obersten Schlagerliga dabei sein wird, das steht konkret noch nicht fest. Ei-nige wenige Auftrittstermine sind noch frei.