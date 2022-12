Angeblicher Gewinn über 38.500 Euro - 68-jähriger Dessauer fällt auf Betrüger rein

Keine schöne Bescherung: Ein Mann aus Dessau ist kurz vor Weihnachten auf Betrüger hereingefallen. Der 68-Jährige hatte am Freitag, 23. Dezember, Anzeige aerstattet.

Dessau/MZ - Ein Mann aus Dessau ist kurz vor Weihnachten auf Betrüger hereingefallen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 68-Jährige hatte am Freitag, 23. Dezember, Anzeige auf dem Dessau-Roßlauer Polizeirevier erstattet.

Dem Geschädigten war zuvor per Telefon mitgeteilt worden, dass er 38.500 Euro gewonnen hätte. Zur Auszahlung des Gewinns sei es jedoch nötig, eine Versicherung für den Transport abzuschließen.

Die geforderten 1.000 Euro in Form von Google-Play-Wertkarten wurden durch den Geschädigten erworben und die dazugehörigen Codes per Telefon weitergegeben. Zur Aushändigung des in Aussicht gestellten Gewinns kam es allerdings nicht.