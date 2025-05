Zum verlängerten Wochenende um den Feiertag Christi Himmelfahrt droht Stau auf den deutschen Autobahnen. Auch die durch Dessau-Roßlau verlaufende A9 ist betroffen. Wo die Staugefahr in der Region am größten ist.

Am verlängerten Wochenende wird auch die A9 voll - wo die Staugefahr um Dessau-Roßlau am größten ist

Dessau-Roßlau/MZ. - Zum verlängerten Wochenende wird es auf vielen deutschen Autobahnen voll. Auch auf der von Potsdam über Dessau-Roßlau bis nach München verlaufenden, rund 530 Kilometer langen A9 droht Stau. Denn der bundesweit arbeitsfreie Feiertag Christi Himmelfahrt, der darauffolgende Brückentag und das Wochenende werden voraussichtlich für Kurzreisen und Ausflüge genutzt. Insbesondere in Richtung regionaler Erholungsgebiete, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Das deutlich erhöhte Verkehrsaufkommen könne zu einer zusätzlichen Belastung auf den Autobahnen führen.

Besonders an zwei Tagen wird mit starkem Reiseverkehr gerechnet. Zum einen am Mittwochnachmittag, 28. Mai, wenn Pendlerverkehr und Kurzurlauber gleichzeitig unterwegs sind. Sowie am Sonntag, 1. Juni, zum Abschluss des langen Wochenendes.

Die höchste Staugefahr in der Region um Dessau-Roßlau drohe laut Autobahn GmbH auf dem A9-Baustellenabschnitt zwischen Köselitz und Vockerode. Vor der Abfahrt wird empfohlen, sich über Baustellen und Sperrungen auf der Route zu informieren.