Das Netz an DHL-Packstationen in der Doppelstadt wird immer flächendeckender.

Am Lidl nahe der Brauereibrücke in Dessau: DHL nimmt 14. Packstation in der Doppelstadt in Betrieb

Die neue DHL-Packststion am Lidl-Markt in Dessau.

Dessau/MZ. - Die Deutsche Post hat am Lidl-Markt in der Askanischen Straße 115 in Dessau ihre mittlerweile 14. DHL-Packstation in Betrieb genommen. Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Die Station hat 82 Fächer, mit ihr können Kunden ab sofort rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken und empfangen.

Von den 14 Packstationen sind 12 in Dessau, zwei befinden sich in Roßlau – am Rewe-Markt am Luchplatz und am Aldi-Markt in der Magdeburger Straße.

Das Paketautomatennetz in ganz Deutschland umfasst aktuell mehr als 15.000 Standorte, davon rund 14.200 Packstationen und 800 Poststationen. Ein weiterer Ausbau ist geplant.