Dessau/MZ. - Das Starterfeld für das diesjährige Internationale DVV Stadtwerke-Stabhochsprungmeeting auf dem Dessauer Marktplatz ist komplett. Am Donnerstag ab 17.30 Uhr gehen die „Herrscher der Lüfte“ vor der Kulisse des Rathauses wieder auf Höhenjagd. Das Internationale DVV Stadtwerke-Stabhochmeeting erlebt dann seine vierte Auflage.

Dessauer Stabhochsprungmeeting ist Generalprobe für das Istaf am Sonntag in Berlin

In den Wettbewerb in Dessau, der als letzte Bestandsaufnahme vor dem diesjährigen Internationalen Stadionfest (Istaf) im Berliner Olympiastadion am 1. September gilt, gehen zahlreiche Stabhochspringer, die sich bei großen Wettbewerben einen Namen gemacht haben. So sind vier Teilnehmer der Olympischen Spiele in Paris mit dabei. Die Leichtathletikfans aus Dessau und aus der Region können sich am Donnerstag bei freiem Eintritt auf eine spannende Höhenjagd freuen. Dem Verein Anhalt Sport ist es unter Federführung seines Sportdirektors Ralph Hirsch erneut gelungen, ein interessantes Teilnehmerfeld für den Leichtathletik-Leckerbissen in der Bauhausstadt zu begeistern. In der Starterliste stehen insgesamt zwölf Stabhochspringer, darunter alle Sieger der in den zurückliegenden zehn Tagen in Deutschland stattgefundenen drei Springermeetings.

Sechs-Meter-Springer Christopher Nilsen geht in Dessau mit an den Sart

Am Wettbewerb vor dem Dessauer Rathaus nehmen die internationalen Asse Matt Ludwig (USA/Bestleistung 5,90 m), Menno Vloon (Niederlande/ 5,96 m), Robin Emig (Frankreich/5,75 m), Austin Miller (USA/5,90 m), Dominik Alberto(Schweiz/5,71 m), Ricardo Klotz (Österreich/5,65 m) sowie Christopher Nilsen (USA/6,05 m) teil. Aus Deutschland starten Torben Blech (Bayer Leverkusen/5,86 m), Gillian Ladwig(Schweriner SC/5,72 m), Tom-Linus Humann(Schweriner SC/5,55 m), Luke Zenker (Bayer Leverkusen 5,40 m) und Finn Jakob Torbohm (Bayer Leverkusen/5,25 m).

Zum Rahmenprogramm gehört auch eine spektakuläre Flugshow. Ein ehemaliger Stabhochspringer aus Frankreich läuft dabei auf einem Elektro-Skateboard an. Durch die höhere Geschwindigkeit ist eine Höhe von 6,17 Meter drin.

Los geht es am Donnerstag vor dem Dessauer Rathaus bereits ab 15 Uhr. Grundschüler ermitteln den schnellsten Marktplatzsprinter auf der Anlaufbahn der Stabhochsprunganlage. „Die Resonanz ist überwältigend“, erklärt Ralph Hirsch. „Mehr als 200 Mädchen und Jungen sind angemeldet.“