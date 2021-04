Alle Vorschläge zugelassen - Im Wahlkreis 26 gibt es sechs, in 27 sieben Kandidaten zur Landtagswahl

Dessau- Der Kreiswahlausschuss hat am Mittwoch in öffentlicher Sitzung die Vorschläge für die Landtagswahl am 6. Juni in den Wahlkreisen 26 Dessau-Roßlau sowie 27 (Dessau-Roßlau/Wittenberg) bestätigt.

Dem Wahlausschuss vor sitzt Kreiswahlleiter Michael Conrad. Für beide Wahlkreise ergab die vorherige Durchsicht die termingerechte und vollständige Einreichung der Wahlvorschläge. Für deren Zulassung gab es keine Hinderungsgründe. Die Ausschussmitglieder und Beisitzer entschieden sich für eine Blockabstimmung pro Wahlkreis. Die Zulassungen wurden vom Gremium jeweils einstimmig bestätigt.

Für den Wahlkreis 26 wurden sechs Wahlvorschläge eingereicht. An den Start gehen für die CDU Anja Schneider, für die AfD Nadine Koppehel, für Die Linke Frank Hoffmann, für die SPD Robert Hartmann, für Bündnis 90/Die Grünen Cornelia Lüddemann und für die FDP Jörg Bernstein.

Im Wahlkreis 27 werden die Namen von sieben Bewerbern auf den Wahlzetteln stehen: Die CDU schickt Karin Tschernich-Weiske, die AfD Margret Wendt, die Linke Stine Rummel Strebelow, die SPD Holger Hövelmann, die Partei Die Grünen Marek Boeck, die FDP Lea Charlotte Kus in den Wahlkampf. Für die Freien Wähler kandidiert Michael Marx.