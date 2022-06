„Aktionsgruppe Dessau/Bitterfeld“: Verfassungsschutz hat neue rechte Gruppe aus Anhalt im Blick

Dessau/Bitterfeld/Magdeburg/DPA - In Sachsen-Anhalt haben sich im vergangenen Jahr mehrere neue rechtsextremistische parteiungebundene Personenzusammenschlüsse etabliert.

Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht hervor, den Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und Verfassungsschutzchef Jochen Hollmann am Dienstag in Magdeburg vorgestellt haben. Demnach hätten sich diese Gruppen auch an einzelnen Versammlungen gegen Corona-Eindämmungsmaßnahmen beteiligt.

„Neue Stärke Partei“ (NSP) aus Magdeburger Gruppierung hervorgegangen

Beispielhaft genannt wurden die „Harzrevolte“, die „Neue Stärke Magdeburg“ und die „Aktionsgruppe Dessau/Bitterfeld“, deren Führungskader fester Bestandteil der neonazistischen Szene seien.

Aus der Magdeburger Gruppierung ist den Angaben zufolge inzwischen mit der „Neue Stärke Partei“ (NSP) eine rechtsextremistische Partei hervorgegangen, die im November 2021 ihren Gründungsparteitag in der Landeshauptstadt veranstaltet hat.